СБУ планує обшуки на "АрселорМіттал" у Кривому Розі

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення надати дозвіл СБУ на проведення обшуку на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Правоохоронці підозрюють компанію в ухиленні від сплати податків та заниженню обов’язкових платежів за земле- та надрокористування.

Про це йдеться у тексті ухвали суду, яка є у розпорядженні УНІАН.

"Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі за місцем знаходження ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ: 24432974) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1, який належить на праві власності "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ: 24432974), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, а саме: оригінал рішення голови ДПС України Верланова С. О. № 14247/6/99-00-08-05-03 від 23.12.2019 про результати розгляду скарги ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" № 851/12-71 від 25.10.2019", - йдеться в ухвалі суду.

Також у документі зазначено, що строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення. Вона дає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Нагадаємо, "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі у 2005 році за 24,2 млрд грн.