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СБУ за півроку розкрила чи затримала 360 російських агентів, - Малюк

Фото: голова Служби безпеки України Василь Малюк (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що за півроку свого головування у СБУ спецслужба розкрила чи затримала 360 російських агентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Малюка в інтерв'ю The Independent.

Він зазначив, що цілі СБУ варіюються від відомих діячів, таких як Віктор Медведчук, прокремлівський український політик та особистий друг президента РФ Путіна до громадян, які збирають інформацію про місцезнаходження українських сил.

"Росія десятиліттями насичувала нашу країну своєю агентурою у державних органах, у церкві, у військово-промисловому комплексі", - сказав глава СБУ.

Попри безпрецедентне розмаїття атак з боку Росії, за словами Малюка, СБУ довелося "повністю реорганізувати", щоб протистояти загрозі.

"Офіцери (СБУ - ред.) буквально живуть на передовій. Наші фахівці з кібербезпеки вдень та вночі активно працюють над відображенням ворожих кібератак", - розповів він, додавши, що робота в кіберпросторі "значно активізувалася".

При цьому генерал упевнений, що попри атаки на різних фронтах, як фізичних, так і цифрових, Україна переможе.

Нагадаємо, лише вчора в Одесі викрили та знешкодили агентурну мережу російської ФСБ. Серед шпигунів були помічник підсанкційного депутата з Криму та прокремлівський блогер.

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