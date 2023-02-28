СБУ за полгода раскрыла или задержала 360 российских агентов, - Малюк

Он отметил, что цели СБУ варьируются от видных деятелей, таких как Виктор Медведчук, прокремлевский украинский политик и личный друг президента РФ Путина, до граждан, которые собирают информацию о местонахождении украинских сил.

"Россия десятилетиями насыщала нашу страну своей агентурой в государственных органах, в церкви, в военно-промышленном комплексе", - сказал глава СБУ.

Вопреки беспрецедентному разнообразию атак со стороны России, по словам Малюка, СБУ пришлось "полностью реорганизовать", чтобы противостоять угрозе.

"Офицеры (СБУ - ред.) буквально живут на передовой. Наши специалисты по кибербезопасности днем ​​и ночью активно работают над отражением вражеских кибератак", - рассказал он, добавив, что работа в киберпространстве "значительно активизировалась".

При этом генерал уверен, что, несмотря на атаки на разных фронтах, как физических, так и цифровых, Украина победит.