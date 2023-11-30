СБУ підтвердила обшуки у Почаївській лаврі: подробиці справи

Зазначається, що правоохоронці перевіряють причетність керівництва Почаївської лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

Також у публікації клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремої від РФ.

СБУ ініціювала проведення експертизи. Вона підтвердила, що публікація містить висловлювання, які розпалюють ворожнечу та ненависть.

У рамках кримінального провадження за ст. 161 ККУ триває розслідування. СБУ не уточнила, що було знайдено на території Почаївської лаври у межах слідчих дій.

Фото: СБУ підтвердила обшуки у Почаївській лаврі (ssu.gov.ua)

Що цьому передувало

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах 30 листопада повідомили, що СБУ прийшла до Почаївської лаври. Правоохоронці проводять обшуки не території лаври, яка належить УПЦ Московського патріархату.

Джерела наголошували, що причина візиту - поширення російської ідеології представниками лаври.

Перевірки УПЦ МП

Нагадаємо, Служба безпеки України цього року провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюю у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

Також додамо, що 19 жовтня Верховна рада прийняла за основу законопроєкт про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії. Це крок до того, аби заборонити в Україні УПЦ МП.

Детальніше про ініціативу заборони УПЦ Московського патріархату - читайте в матеріалі РБК-Україна.