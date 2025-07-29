СБУ перевіряє будинки, офіси й авто в Києві: що шукають і яка причина

Раніше ми писали про те, що Служба безпеки України зірвала спробу влаштувати теракт у самому центрі Києва - спецслужба затримала жінку, яка намагалася підірвати столичне кафе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.