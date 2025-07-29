СБУ проверяет дома, офисы и авто в Киеве: что ищут и какая причина

Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева во вторник, 29 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление СБУ Киеве и Киевской области.
"Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
Во время мероприятий по безопасности правоохранители:
В ведомстве отметили, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.
Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", - ответили в СБУ.
Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
Ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины сорвала попытку устроить теракт в самом центре Киева - спецслужба задержала женщину, которая пыталась взорвать столичное кафе.
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