UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины

Автор: Анастасия Рокитна, Андрей Василюк

Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в приграничных. В большинстве областей СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы", - рассказал спикер спецслужбы.

Он добавил, что в большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре будет проводить масштабные антитеррористические учения.

Накануне, 19 апреля, СБУ заявила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. В связи с этим в некоторых районах могут вводиться ограничения.

В учениях будут принимать участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Во время тренировок особое внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности Украины
Читайте также
Обыски и изъятие техники. Как власть терроризирует украинский ІТ-бизнес
Коммунальщиков Киева разоблачили на многомиллионной коррупционной схеме
В большинстве областей Украины пройдут антитеррористические учения: возможен особый режим
Прогноз погоды