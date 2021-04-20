СБУ переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины

Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в приграничных. В большинстве областей СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы", - рассказал спикер спецслужбы. Он добавил, что в большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре будет проводить масштабные антитеррористические учения.