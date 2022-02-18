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СБУ перешла на усиленный режим из-за обострения на Донбассе

Автор: Сергей Новиков

На фоне обострения на Донбассе Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим. И в который раз подчеркивает, что украинская сторона не готовит наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

В заявлении спецслужбы говорится, что заявления пророссийских оккупантов о планах Украины начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях являются фейком.

"Подчеркиваем - в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик. Понимая все стоящие перед нашим государством угрозы, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри", - говорится в заявлении.

В СБУ отметили, что готовы вместе с другими органами власти реагировать на любые сценарии дестабилизации.

"Призываем соотечественников как в мирных городах и селах, так и на оккупированной территории Украины: сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике и никаким провокациям", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее украинская разведка призвала жителей Донецка оставаться дома, поскольку российские спецслужбы планируют подорвать ряд объектов в городе.

Также в штабе ООС заявили, что под видом эвакуации из ОРДЛО могут собрать мирных жителей, чтобы устроить теракт против них.

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Служба безопасности УкраиныОбострение на Донбассе