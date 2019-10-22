СБУ перекрыла нелегальный канал поставки оружия в Украину

В Киевской области правоохранители заблокировали незаконный канал поставки оружия на территорию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что следователи СБУ установили, что менеджмент частного предприятия, которое специализируется на разработке оружия, наладил схему противоправного ввоза из-за границы составных частей боевого автоматического оружия.

"Для беспрепятственного растаможивания товара дельцы ввозили его под видом оружия нелетального действия. Затем на мощностях предприятия дельцы собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного", - говорится в сообщении.

Во время проведения спецоперации правоохранители изъяли на одном из таможенных постов Киевской области партию комплектующих для изготовления более 150 единиц вооружения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и офиса предприятия следователи СБУ изъяли еще более 30 пистолетов, пистолет-пулемет, винтовки, подствольные гранатометы и гранаты.

Также выявлено почти 3000 боеприпасов к стрелковому и другому оружию военного назначения, а также финансовую документацию, подтверждающую подписания контрактов на поставки вооружения за границу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ перекрыла канал поставки оружия в Украину (ssu.gov.ua)

Напомним, в Луганской области изъяли два схрона с оружием, которые ранее были оборудованы боевиками "Луганской народной республики".

Также РБК-Украина сообщало, что в городе Константиновка Донецкой области обнаружили арсенал оружия боевиков.