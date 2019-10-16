ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Луганской области изъяли арсеналы оружия боевиков

Новости » Общество    16.10.2019 - 11:07
В Луганской области изъяли арсеналы оружия боевиков
Фото: схрон оружия (facebook.com/SecurSerUkraine)

Схроны оружия были обнаружены в селах Запорожское и Райгородка

В Луганской области изъяли два схрона с оружием, которые ранее были оборудованы боевиками "Луганской народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Один из арсеналов был обнаружен в селе Запорожское Старовильского района. В нем находились ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловая шашка 200 грамм, взрыватель, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

Еще один схрон обнаружили в селе Райгородка Новоайдарского района. Во дворе нежилого частного дома были спрятаны четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

Фото: схрон оружия (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сообщается, что в обоих случаях оружие было оставлено боевиками "ЛНР", которые находятся в розыске. Открыты уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области на территории заброшенной шахты в городе Приволье обнаружили схрон оружия боевиков. Ранее на этом месте находилась дислокация незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска донского".

Также РБК-Украина писало, что в городе Константиновка Донецкой области обнаружили арсенал оружия боевиков. Местный житель обнаружил сумку на окраине города, где находились более тысячи патронов, 10 гранат, шесть тротиловых шашек и взрыватели.

Баканов подал Зеленскому проект нового закона о СБУ Боевики вербуют иностранцев для шпионажа в Украине, - СБУ
Новости Украины ЛуганскСлужба безопасности УкраиныоружиеЛНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь