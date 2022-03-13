В СБУ перехватили разговоры оккупантов: в поисках "трофеев" разносят детские сады и школы

Сотрудники СБУ перехватили новые разговоры российских оккупантов. Теперь – тех, кто мародерствует в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что на пленках слышно, как российские оккупанты грабят магазины и даже дома украинцев. Они ищут сигареты, алкоголь и сладости. Выносят из домов ноутбуки, телевизоры и другую технику. А дома потом поджигают.
В поиске "трофеев" они разбивают детские сады и школы, снимают колеса с автомобилей – чтобы забрать домой.
"А украинское "мороженко" – "оно такое о**енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое. Я его ел, бл*, такое о**уенное мороженное!" – цитируют оккупантов в СБУ.
В ответ родственники из РФ жалуются, что теперь в телевизоре не будут показывать премьер-лигу. И надеются, что от РФ отвернулись только Европа и США. Но это же не весь мир.
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Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты захватили в плен спасателя, который помогал эвакуировать людей.
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