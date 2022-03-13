UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В СБУ перехватили разговоры оккупантов: в поисках "трофеев" разносят детские сады и школы

Автор: Анна Шиканова

Сотрудники СБУ перехватили новые разговоры российских оккупантов. Теперь – тех, кто мародерствует в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что на пленках слышно, как российские оккупанты грабят магазины и даже дома украинцев. Они ищут сигареты, алкоголь и сладости. Выносят из домов ноутбуки, телевизоры и другую технику. А дома потом поджигают.

В поиске "трофеев" они разбивают детские сады и школы, снимают колеса с автомобилей – чтобы забрать домой.

"А украинское "мороженко" – "оно такое о**енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое. Я его ел, бл*, такое о**уенное мороженное!" – цитируют оккупантов в СБУ.

В ответ родственники из РФ жалуются, что теперь в телевизоре не будут показывать премьер-лигу. И надеются, что от РФ отвернулись только Европа и США. Но это же не весь мир.

Осторожно! Присутствует нецензурная лексика!

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты захватили в плен спасателя, который помогал эвакуировать людей.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьМародерствоСлужба безопасности Украины