ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ передала в военную прокуратуру одного из освобожденных пленных

Новости » Происшествия    29.06.2019 - 18:05
СБУ передала в военную прокуратуру одного из освобожденных пленных
Фото: передача освобожденного пленного до военной прокуратуры (ssu.gov.ua)

Мужчина подозревается в самовольном оставлении воинской части

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) передали в военную прокуратуру одного из освобожденных боевиками гражданина, который находится в розыске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ установили, что один из освобожденных граждан находится в Украине в розыске по подозрению совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) УК Украины.

"После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБ Украины дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровщины. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - сообщили правоохранители.

Также они подчеркнули, что не было нарушено никаких прав гражданина при сопровождении до военной прокуратуры.

"Решение о дальнейших процессуальных действиях будет приниматься военной прокуратурой", - добавили в СБУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ проверит четырех освобожденных пленных. Пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська сообщила, что пленных отправят в больницу, а после этого будет проведена стандартная процедура проверки.

Один из освобожденных из плена до сих пор числится в розыске МВД Самолет с освобожденными украинцами приземлился в Киеве
Новости Украины Служба безопасности УкраиныпленныеПрокуратура
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь