ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ передала у військову прокуратуру одного із звільнених полонених

Новини » Надзвичайні події    29.06.2019 - 18:05
СБУ передала у військову прокуратуру одного із звільнених полонених
Фото: передача звільненого полоненого до військової прокуратури (ssu.gov.ua)

Чоловік підозрюється у самовільному залишенні військової частини

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) передали до військової прокуратури одного зі звільнених бойовиками громадянина, який знаходиться у розшуку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У СБУ встановили, що один зі звільнених громадян знаходиться в Україні у розшуку за підозрою вчинення злочину, який передбачений ч. 4 ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) КК України.

"Після прильоту в аеропорт "Київ", співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий  СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу", - повідомили правоохоронці.

Також вони наголосили, що не було порушено жодних прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури.

"Рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - додали в СБУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ перевірить чотирьох звільнених полонених. Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що полонених відправлять у лікарню, а після цього буде проведена стандартна процедура перевірки.

Один із звільнених з полону досі числиться в розшуку МВС Літак із звільненими українцями приземлився в Києві
Новини України Служба безпеки УкраїнипленныеПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся