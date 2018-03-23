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СБУ передала руководство военной операцией на Донбассе

НовостиОбщество    23.03.2018 - 18:10
Фото: украинский солдат на Донбассе (facebook.com/ato news)
Фото: украинский солдат на Донбассе (facebook.com/ato news)

СБУ передала руководство военным

 В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о передаче украинским военным руководства военной операцией на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает "Радио Свобода".

"Единственное - сменилось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным… Мы привели все в надлежащий вид. А СБУ как участвовала, так и будет продолжать на тех принципах, которые были раньше", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. "Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной раде, которая поддержала большинством президентский закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса, - ред.)", - заявил он.

Кроме того, Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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