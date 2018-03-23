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СБУ передала керівництво військовою операцією на Донбасі

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 18:10
Фото: український солдат на Донбасі (facebook.com/ato news)
Фото: український солдат на Донбасі (facebook.com/ato news)

СБУ передала керівництво військовим

В Службі безпеки України (СБУ) заявили про передачу українським військовим керівництва військовою операцією на Донбасі. Про це заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко, передає "Радіо Свобода".

"Єдине - змінилося керівництво. Ми офіційно передали керівництво антитерористичною операцією військовим... Ми привели в належний вигляд. А СБУ як брала, так і буде продовжувати на тих принципах, які були раніше", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко оголосив про юридичне завершення антитерористичної операції. "Тепер вже і юридично АТО завершується. Спасибі Верховній раді, яка підтримала більшістю президентського закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях" (щодо реінтеграції Донбасу, - ред.)", - заявив він.

Крім того, Порошенко в ході візиту в Луганську область представив командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наева.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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