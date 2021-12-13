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СБУ ответила на заявление ФСБ о задержании сотни "украинских радикалов" в России

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В России заявили о "разоблачении 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки" в 37 регионах страны. СБУ это назвала частью скоординированной информационной операции.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в ответ на запрос РБК-Украина.

Служба безопасности Украины провела ряд важных спецопераций и, в частности, беспрецедентное разоблачение сотрудников ФСБ, которые осуществляли хакерские атаки на государственные органы Украины, российская сторона пытается во что бы то ни стало дискредитировать СБУ, считают украинские спецслужбы.

Еще одна цель России - поддержать уровень напряжения в информационном поле и создать видимость "работы" ФСБ для внутренней аудитории РФ, сообщили в СБУ.

"Поэтому нынешние заявления Федеральной службы безопасности являются частью скоординированной информационной операции, которую следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны", - говорится в ответе на запрос издания.

Напомним, в России заявляют о задержании более ста "украинских радикалов".

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Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерация