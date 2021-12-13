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В России заявляют о задержании более ста "украинских радикалов"

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Россия, Понедельник 13 декабря 2021 12:05
В России заявляют о задержании более ста "украинских радикалов" Фото: в РФ заявляют о задержании более ста "украинских радикалов" (facebook.com)
Автор: Ольга Белей

Российские силовые ведомства заявляют о разоблачении 106 "сторонников украинской неонацистской молодежной группировки" в 37 регионах РФ. Задержанные якобы работали под покровительством украинских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором, 2000 г.р.", - уточняется в сообщении.

При этом в ведомстве утверждают, что на Краснова в России заведены уголовные дела, он объявлен в международный розыск. Российские силовики заявляют, что он "действует под покровительством украинских спецслужб".

"Целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Е. Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств", - сказано в сообщении службы.

В числе задержанных - трое администраторов интернет-сообществ, "пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции". Еще двое подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В ФСБ также заявили, что в Пензенской области и Республике Коми раскрыли связанные с "М.К.У." экстремистские группы. Изъяли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, холодное оружие, баллончики со слезоточивым газом.

Напомним, 2 декабря российская ФСБ заявила о задержании трех якобы сотрудников украинских спецслужб - Игоря и Зиновия Ковалей, а также Александра Цилыка. Их заподозрили в шпионаже и подготовке теракта.

При этом Служба безопасности Украины опровергает, что задержанные являются ее агентами. В спецслужбе отмечают, что заявления российской ФСБ следует рассматривать "исключительно через призму гибридной войны".

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Задержание Российская Федерация
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