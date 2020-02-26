В СБУ оценили эффективность запрета российских соцсетей

Анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительных результатах примененных ограничительных мер. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос РБК-Украина.

Отмечается, что прямым следствием введения санкций стало сокращение украинской аудитории запрещенных информационных ресурсов, благодаря чему существенно сузилась целевая аудитория, против которой было направлено негативные информационное влияния РФ.

"Вместе с тем, указанные социальные сети в дальнейшем используются российскими спецслужбами в качестве инструмента информационной войны против Украины. В течение 2019 года следователями органов безопасности было открыто 34 уголовных производств в отношении владельцев сепаратистских сообществ и пропагандистов сепаратизма в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", действия которых содержат признаки совершенных преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины. В рамках этих уголовных производств вынесен 21 обвинительный приговор суда", -говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно ч. 1 ст. 5 Закона Украины "О санкциях", СБУ имеет право вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению, отмене и внесении изменений в санкции.

"Окончательное решение относительно применения персональных санкций принимается СНБО и вводится в действие Указом президента", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

Напомним, до победы на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве". Он также подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.

Кроме того, в августе нынешний вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что не рекомендовал бы снимать блокаду социальных сетей. По его мнению, там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев".