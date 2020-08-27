СБУ отрицает обвинения в коррумпированности своих экономических подразделений

Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

Спикер реформы от СБУ, начальник Центра международного сотрудничества спецслужбы Сергей Пунь отрицает обвинения в отношении коррумпированности экономических подразделений Службы безопасности. Он считает, что такие утверждения чаще всего придуманные.

Об этом говорится в материале "Реформа с грифом секретно: как власть планирует изменить СБУ".

По словам Пуня, бизнес жалуется на неправомерные действия СБУ намного меньше, чем на действия других правоохранительных органов, а обвинения в коррупции - надуманные.

"Распространено мнение, что подразделения "К" и "КЛЭ" (контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, - ред.) Службы безопасности полностью коррумпированы. Это принципиально неправильный подход и один из элементов информационных войн", - сказал Пунь.

Напомним, правоохранители разоблачили организованную группу во главе с действующим подполковником Службы безопасности Украины на вымогательстве 250 тысяч долларов за неразглашение деталей смерти народного депутата.

Также РБК-Украина писало, что реформа СБУ устранит политическое влияние на руководителей ведомства и пропишет новые квалификационные требования непосредственно к руководителю.