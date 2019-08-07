СБУ отреагировала на инцидент с представителями "ЛНР" в Станице Луганской

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" представителей боевиков "ЛНР" является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как заявили в ведомстве, задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей.

"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушение перемирия", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что в Службе расследуются уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

"Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом", - говорится в сообщении.

Отметим, 6 августа представители боевиков "ЛНР" на переговорах в Минске Владислав Дейнего и Ольга Кобцева перешли разрушенный мост на линии разграничения в Станице Луганской на подконтрольную Украине территорию. После чего "дипломаты" заявили, что "Станица Луганская и Счастье принадлежат им".

Представители боевиков в беседе с главой Станично-Луганской районной государственной администрации Юрием Золкиным хамили украинскому чиновнику.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Кроме того, в период с 1 по 10 августа 2019 года будет осуществляться разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец с обеих сторон.