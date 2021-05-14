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СБУ отработала действия в случае вторжения России в Украину

Автор: РБК-Украина

В Херсоне состоялся оперативно-штабной сбор Службы безопасности Украины. Он был посвящен ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе сбора проверяли готовность Украины к практическим действиям в случае нападения России вглубь суверенной территории Украины.

Особое внимание уделили противодействию нарастающим террористическим угрозам, разведке в приграничных с Крымом районах, гарантированной защите конституционных прав и свобод граждан Украины.

Также участники отработали механизмы взаимодействия органов государственной власти, к полномочиям которых относится реализация государственной политики по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма.

Обсуждали также применение санкций в отношении лиц, причастных к финансированию террористической деятельности и работы на оккупантов.

Кроме того, поднималась тема формирования доказательной базы и состояния раскрытия уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины

В мероприятии приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, Прокуратуры в АР Крым и г. Севастополь, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, регионального отделения Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы, Государственной потребительской службы, Укртрансбезопасности.

Ранее в Минобороны заявили, что военная политика Кремля может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

Напомним, в ЕС заявили, что Россия пытается постепенно поглотить части Восточной Украины.

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