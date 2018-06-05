В СБУ открыли дело по факту разглашения фамилий из списка 47 журналистов

СБУ подтверждает существование "списка Бабченка"

В Службе безопасности Украины (СБУ) открыли уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Так, правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства.

"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные кому либо, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство о разглашении... Опубликовано Служба безопасности Украины 5 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в списке потенциальных жертв российских спецслужб, который получили правоохранители в ходе следствия по подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченка, фигурируют десятки украинских журналистов.