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В СБУ открыли дело по факту разглашения фамилий из списка 47 журналистов

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 23:29
Фото: СБУ (ssu.gov.ua/)
Фото: СБУ (ssu.gov.ua/)

СБУ подтверждает существование "списка Бабченка"

В Службе безопасности Украины (СБУ) открыли уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Так, правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства.

"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные кому либо, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 

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Опубликовано Служба безопасности Украины 5 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в списке потенциальных жертв российских спецслужб, который получили правоохранители в ходе следствия по подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченка, фигурируют десятки украинских журналистов.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, журналисты, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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