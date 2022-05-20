UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ освободила ребенка военнослужащего, которого оккупанты держали в плену

Фото: СБУ освободили ребенка военнослужащего, которого оккупанты держали в плену (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ освободили из плена оккупантов сына военной. Мальчика удерживали в одном из сел Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, мать ребенка - военнослужащий ВСУ, отправила своего сына к родственникам в одно из сел в Черниговской области. После оккупации села, женщина потеряла связь с ребенком.

"Через несколько дней на телефон матери поступил звонок с неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона",- пишет пресс-служба.

Военнослужащая обратилась за помощью СБУ. В результате успешной спецоперации, ребенок был спасен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала брата бывшего народного депутата и одного из идеологов "Новороссии" Олега Царева. Как отмечает следствие, мужчина планировал диверсии в Днепре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссийская Федерация