СБУ остановила схему продажи леса из заповедной зоны в Черновицкой области

Как установили сотрудники СБУ, организаторами противоправной сделки были служебные лица одного из гослесхозов региона. Они организовали вырубку древесины на территории зоологического заказника местного значения. Готовые лесоматериалы готовили на экспорт.

По факту незаконной вырубки и продажи лесоматериалов правоохранители провели 14 обысков в Черновицком областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, помещениях гослесхозов, на пилорамах и по местам проживания участников схемы. В итоге изъяли лесодревесину, печати и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Бывшему руководителю государственного лесохозяйственного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступлению лиц.