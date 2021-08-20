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СБУ зупинила схему продажу лісу із заповідної зони в Чернівецькій області

Автор: Анна Полисученко

СБУ зупинила схему продажу лісу із заповідної зони в Чернівецькій області. За попередніми оцінками фахівців, природному середовищу регіону завдано збитків більш ніж 3,3 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановили співробітники СБУ, організаторами протиправної оборудки були службові особи одного з держлісгоспів регіону. Вони організували вирубку деревини на території зоологічного заказника місцевого значення. Готові лісоматеріали готували на експорт.

За фактом незаконної вирубки та продажу лісоматеріалів правоохоронці провели 14 обшуків у Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, приміщеннях держлісгоспів, на пилорамах та за місцями проживання учасників схеми. У результаті вилучили лісодеревину, печатки та документи з доказами протиправної діяльності.

Колишньому керівнику державного лісогосподарського підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до злочину осіб.

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Служба безпеки України