СБУ опублікувала список 25 колаборантів, які вступили до "МВС РФ Херсонської області"

Правоохоронці оголосили підозри 25 колаборантам, які вступили до лав незаконного "МВС Росії Херсонської області". Вони займаються масовими репресіями на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти добровільно приєдналися до псевдоустанови ще на початку окупації обласного центру.

Тоді їх призначили на різні "посади" у складі Дніпровського, Корабельного та Центрального "відділів" карального органу країни-агресора.

Встановлено, що підбір "кадрів" до незаконного формування здійснювали кадрові співробітники ФСБ. Після проходження "співбесід" колаборантам видали "посвідчення", вогнепальну зброю з боєприпасами та формений одяг російського зразка.

Колаборанти займаються репресіями

Перебуваючи в лавах окупаційної "філії МВС РФ", фігуранти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів.

Для цього зловмисники фабрикують "справи" проти українських патріотів. А потім викрадають їх із власних домівок або просто посеред вулиці та саджають у російські катівні.

Під час таких "нальотів" колаборанти грабують будинки потерпілих під виглядом "обшуків". У такий спосіб ворожі поплічники допомагають загарбникам поширювати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України.

Список "співробітників МВС"

На підставі задокументованих фактів слідчі заочно повідомили фігурантам про підозру за фактом колабораційної діяльності. До "списку" входять:

Набережний Сергій Анатолійович, 04.12.1976 р.н.;

Вансович Христина Олександрівна, 21.06.1999 р.н.;

Сахневич Юрій Леонідович, 09.12.1989 р.н.;

Соболь Вікторія Вікторівна, 27.02.1996 р.н.;

Москвітін Володимир Андрійович, 14.12.1988 р.н.;

Андрушкевич Костянтин Вадимович, 07.08.1981 р.н.;

Ісмаїлов Рамазан Ферусович, 19.03.1995 р.н.;

Гучок Роман Сергійович, 04.07.1982 р.н.;

Михайлова Вікторія Вікторівна, 09.04.1996 р.н.;

Паршин Сергій Олександрович, 24.07.1989 р.н.;

Кряквін Владислав Олексійович, 24.05.1981 р.н.;

Коваленко Олексій Вікторович, 17.02.1986 р.н.;

Бондар Денис Олегович, 23.12.1993 р.н.;

Павлик Павло Миколайович, 28.10.1992 р.н.;

Коломієць Олександр Олександрович, 22.01.1993 р.н.;

Бошин Віктор Миколайович, 16.06.1999 р.н.;

Амелькін Олексій Миколайович, 21.05.1982 р.н.;

Гришко Дмитро Вікторович, 17.01.2004 р.н.;

Петрова Тетяна Денисівна, 29.01.2001 р.н.;

Єрмоченко Тетяна Олександрівна, 15.05.1988 р.н.;

Носуля Віталій Анатолійович, 24.04.1993 р.н.;

Виноградов Олександр Анатолійович, 20.11.1984 р.н.;

Клименко Андрій Федорович, 18.05.1977 р.н.;

Сушко Олег Володимирович, 03.02.1982 р.н.;

Молчанов Андрій Владиславович, 01.09.1988 р.н.

Підозри окупантам і колаборантам

Служба безпеки України повідомила про підозру російським генералам - Олександру Чайку та Володимиру Кравченку. Вони командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ.

Також троє російських військових під час окупації села під Харковом розстріляли чоловіка з мотивів особистої помсти. Тепер їм оголосили підозри за порушення законів та звичаїв війни.

А вчителька в окупованому Мелітопольському районі створила "кадетський клас" для дітей, у якому їх готують для майбутньої служби в армії РФ.