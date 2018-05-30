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СБУ опубликовала видео задержания организатора покушения на убийство Бабченко

НовостиОбщество    30.05.2018 - 19:09
Фото: задержание организатора (Youtube/СБУ)
Фото: задержание организатора (Youtube/СБУ)

СБУ задержала "убийцу" журналиста Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео задержания организатора покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Видео опубликовала СБУ в Youtube.

Напомним, вчера вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой". Сегодня стало известно, что Бабченко жив. 

Так, глава СБУ Василий Грицак сказал на брифинге заявил, что СБУ заявила о задержании убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, спецлужбой задокументировано, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами. По словам генпрокурора Юрия Луценко, за выполнение заказного убийства бывшему участнику антитеррористической операции (АТО) предлагали 30 тысяч долларов.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по предварительным данным следствия, все говорит в пользу росийской версии заказчика преступления против Бабченко. 

 

За убийство Бабченко экс-участнику АТО предлагали 30 тысяч долларов, - Луценко Порошенко поручил предоставить журналисту Бабченко охрану
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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