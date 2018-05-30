СБУ оприлюднила відео затримання організатора замаху на вбивство Бабченка

СБУ затримала "вбивцю" журналіста Бабченка

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала відео затримання організатора замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко. Відео опублікувала СБУ в Youtube.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої". Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.

Так, глава СБУ Василь Грицак сказав на брифінгу заявив, що СБУ заявила про затримання вбивці російського журналіста Аркадія Бабченко. За його словами, СБУ задокументовано, що для реалізації цього плану був завербований спецслужбами РФ громадянин України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для вчинення ряду терористичних актів з численними жертвами. За словами генпрокурора Юрія Луценка, за виконання замовного вбивства колишньому учаснику антитерористичної операції (АТО) пропонували 30 тисяч доларів.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що, за попередніми даними слідства, все говорить на користь російської версії замовника злочину проти Бабченка.