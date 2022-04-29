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СБУ опубликовала новый разговор врага: Россия набирает в свою армию сторонников нацизма

Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала разговор контрактника из российской глубинки Ивана Клименка со своей матерью. Выяснилось, что Россия набирает в свою армию поклонников нацизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, пока российская пропаганда рассказывает, что РФ "освобождает" Украину от нацистов, сами же оккупанты набирают их в свои ряды.

"Нам надо всех убивать и детей и женщин. Всех подряд. Всю Украину надо вытравить просто, аж до Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - говорит оккупант.

СБУ сообщает, что военный РФ имеет несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из которых подписана фейковыми именами, чтобы "не светиться" в соцсетях.

Среди опубликованных там фотографий - его изображение в военной форме и фото с нацистской символикой.

Сообщается, что он служит во второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой Вооруженных сил РФ и всегда участвует в военных парадах в Москве.

Ранее в СБУ сообщали, что российские офицеры расстреливают своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину.

Также мы писали, что оккупанты боятся вступать в бой с ВСУ, поэтому готовят провокации, от которых страдают гражданские.

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