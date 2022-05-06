СБУ опубликовала новый разговор: сопротивление ВСУ в Харьковской области деморализовало оккупантов

Служба безопасности Украины опубликовала очередной разговор оккупантов. Выяснилось, что подразделения врага охвачены паникой и сожалеют, что приехали на войну в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, героическое сопротивление украинских защитников в Харьковской области деморализовало врага.
"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", - жалуется оккупант своей матери.
Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.
"Я очень сожалею, что сюда поехал. Здесь каждый день на счету", - говорит оккупант.
СБУ отмечает, что уже почти 25 тысяч вражеских захватчиков заплатили за вторжение на украинскую землю.
Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила новый разговор, где враг заявляет, что военные сходят с ума, побывав на войне.
Также мы писали, что российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине.
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