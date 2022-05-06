СБУ опублікувала нову розмову: опір ЗСУ у Харківській області деморалізував окупантів

Зокрема, героїчний опір українських захисників у Харківській області деморалізував ворога.

"Пацани вже просто на паніці такий, що... По нас є**шать з мінометів, танків, нах*й, а нам навіть відходити не дозволяють", - скаржиться окупант своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

"Я дуже жалкую, що сюди поїхав. Тут щодня на рахунку", - каже окупант.

СБУ зазначає, що вже майже 25 тисяч ворожих загарбників заплатили за вторгнення на українську землю.