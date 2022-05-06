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СБУ опублікувала нову розмову: опір ЗСУ у Харківській області деморалізував окупантів

Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала чергову розмову окупантів. З'ясувалося, що підрозділи ворога охоплені панікою і жалкують, що приїхали на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, героїчний опір українських захисників у Харківській області деморалізував ворога.

"Пацани вже просто на паніці такий, що... По нас є**шать з мінометів, танків, нах*й, а нам навіть відходити не дозволяють", - скаржиться окупант своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

"Я дуже жалкую, що сюди поїхав. Тут щодня на рахунку", - каже окупант.

СБУ зазначає, що вже майже 25 тисяч ворожих загарбників заплатили за вторгнення на українську землю.

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила нову розмову, де ворог заявляє, що військові божеволіють, побувавши на війні.

Також ми писали, що російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні.

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