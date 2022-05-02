СБУ опубликовала новый разговор: оккупанты уничтожают собственную технику, чтобы не воевать с ВСУ

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, утром сломали сами, чтобы не ехать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотых" и слишком много "трехсотых" в тяжелом состоянии", - рассказывает оккупант своему отцу.

Однако, тот переспрашивает, означает ли это, что им не на чем воевать. Услышав от сына утвердительный ответ, отец остался явно доволен.

Оккупант объяснил, что из 10 танков в начале войны сейчас в его подразделении остался только один, и тот они умышленно сломали.

"Ну и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целыми останетесь", – советует отец.