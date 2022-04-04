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СБУ опубликовала новый разговор оккупантов: они назвали причину своего "отвода войск"

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты раскрыли причину своего "отвода войск". В частности, они боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Один из оккупантов в телефонном разговоре со своей женой рассказал, что они ушли, потому что боялись контрнаступления ВСУ.

"Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра", - рассказывает захватчик.

Также жена растерянно спросила, а как же все российские новости о победное шествие "освободители".

"Все п*добольство". Потому что зачем тебе говорит правду, если ты переживать будешь", - ответил он.

В СБУ добавили, что учитывая то, что жен оккупантов больше интересует размер компенсации, которую они получат в случае ранения или гибели мужчин, такое развитие событий им только на руку.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала диверсантов, агентов РФ и коллаборанта.

Также мы писали, что генерал-майор СБУ хотел сбежать в Венгрию по поддельным документам.

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