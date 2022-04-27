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СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты бунтуют и отказываются идти на войну в Украину

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Среда 27 апреля 2022 16:30
СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты бунтуют и отказываются идти на войну в Украину Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов. Выяснилось, что все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.

"Нас 22 вывели, и наша часть не захотела возвращаться назад, понял? Типа отказники " - рассказывает один оккупант другому.

По его словам, после доукомплектации в РФ возвращаться на войну в Украину отказалась целая воинская часть.

Также единственное желание его товарища, который стоит под Изюмом, дождаться возвращения к месту дислокации и остаться там.

"У нас в полку было 60 танков, осталось 10, раз**али нас... Половина - в плену, половина 200-е и 300-е. Когда будут выводить - тоже не поймешь... Говорили 24-го - ни**я, уже сказали 26-го - такая же х**ня, и последняя дата, скорее всего это 6 мая", - сказал оккупант.

Ранее мы сообщали, что СБУ обезвредила вражескую агентуру, которая собирала данные о ВСУ и дислокации самолетов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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