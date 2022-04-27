СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты бунтуют и отказываются идти на войну в Украину

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов. Выяснилось, что все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.

"Нас 22 вывели, и наша часть не захотела возвращаться назад, понял? Типа отказники " - рассказывает один оккупант другому.

По его словам, после доукомплектации в РФ возвращаться на войну в Украину отказалась целая воинская часть.

Также единственное желание его товарища, который стоит под Изюмом, дождаться возвращения к месту дислокации и остаться там.

"У нас в полку было 60 танков, осталось 10, раз**али нас... Половина - в плену, половина 200-е и 300-е. Когда будут выводить - тоже не поймешь... Говорили 24-го - ни**я, уже сказали 26-го - такая же х**ня, и последняя дата, скорее всего это 6 мая", - сказал оккупант.