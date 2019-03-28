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СБУ опровергла информацию об украинской ЧВК "Вега" в Сирии

Новости » Политика    28.03.2019 - 15:41
СБУ опровергла информацию об украинской ЧВК "Вега" в Сирии
Фото: Василь Грицак (academy.ssu.gov.ua)

В СБУ заявили, что московский филиал "Вега Стратеджик Сервисес" в 2014 году использовался спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины опровергла информацию о существовании украинской ЧВК "Вега" в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что публикация расследования группы Conflict Intelligence Team (CIT) о ЧВК "Вега" стала ответом российских спецслужб на брифинги СБУ о преступлениях "ЧВК "Вагнера" в Украине, Сирии, Судане и ЦАР. 

"Во-первых, функционирование любых частных военных компаний не предусмотрено законодательством Украины. ООО "Вега Стратеджик Сервисес" было действительно зарегистрировано в Николаеве в 2011 году гражданином Украины Смолиным А.А., но оно не имеет никакого отношения к "частным военным компаниям". Сфера деятельности указанного ООО связана с работой частных охранных фирм и сопутствующих услуг. в 2013 году указанная компания фактически прекратила свою работу в Украине после выезда Смолина в РФ", - отметил Василий Грицак.

В СБУ заявили, что московский филиал "Вега Стратеджик Сервисес" в 2014 году "активно использовался сотрудниками спецслужб РФ как структура прикрытие для вербовки российских наемников для участия в боевых действиях в Украине".

Напомним, в расследовании группы Conflict Intelligence Team говорилось, что на территории Сирии с лета 2018 года действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) "Вега". Расследователи считают, что ЧВК действует на стороне сирийского президента Башара Асада. Однако в отличие от российской "ЧВК Вагнера", "Вега" была замечена только в тренировках бойцов.

Напомним, ранее командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием РФ на африканском континенте, в том числе через частные военные компании

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