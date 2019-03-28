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В Сирии действует российско-украинская ЧВК "Вега", - расследование

Новости » Политика    28.03.2019 - 12:55
В Сирии действует российско-украинская ЧВК "Вега", - расследование
Иллюстративное фото (citeam.org)

ЧВК действует на стороне сирийского президента Башара Асада

На территории Сирии с лета 2018 года действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) "Вега". Об этом говорится в расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT).

Расследователи считают, что ЧВК действует на стороне сирийского президента Башара Асада. Однако в отличие от российской "ЧВК Вагнера", "Вега" была замечена только в тренировках бойцов, свидетельств ее непосредственного участия в боевых действиях нет.

Расследователи обратили внимание на фотографии из Сирии корреспондента ANNA News Олега Блохина. На них запечатлены инструкторы с нашивками частной военной компании Vega Strategic Services. Основываясь на фото- и видеоматериалах, в CIT пришли к выводу, что компания тренирует группировку палестинских бойцов "Лива-аль-Кудс", поддерживающую силы Асада.

Издание пишет, что Vega Strategic Services была основана в апреле 2011 года в Николаеве бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины. Спустя год компания была перерегистрирована под названием Vegacy Strategic Services Ltd на Кипре. Тогда фирма наполовину принадлежала украинцу Анатолию Смолину, он же был ее директором. Второй половиной владела кипрская компания с неясными бенефициарами. В мае 2018 года компания официально была ликвидирована.

По данным CIT, к созданию компании был причастен еще один гражданин Украины Андрей Кебкало. Он подтвердил, что создавал компанию вместе с Анатолием Смолиным: "Идея создания "Веги" основывалась на желании предоставить на международном рынке первую украинскую ЧВК", - отметил он.

В украинских городах Николаеве и Одессе Vegacy Strategic Services Ltd проводит курсы подготовки операторов морской охраны иностранных судов.

Московское отделение "Веги" ("Корпус безопасности Legat") сотрудничает с негосударственными охранными и частными военными компаниями Кипра, Чехии, Великобритании, Белоруссии, Мальты, Шри-Ланки, Греции и ЮАР. Директором ООО "Легат" является все тот же Смолин, а владельцами, по документам - бизнесмены Игорь Страмилов и Валерий Засенко.

Расследователи приходят к выводу, что "Вега" является первой "классической" частной военной компанией, действующей в Сирии в интересах сил Асада, по всей видимости, с ведома российского командования. Вопрос о ее истинных владельцах остается открытым.

Напомним, командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием РФ на африканском континенте, в том числе через частные военные компании

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