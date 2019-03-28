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СБУ спростувала інформацію про українську ПВК "Вега" в Сирії

Новини » Політика    28.03.2019 - 15:41
СБУ спростувала інформацію про українську ПВК "Вега" в Сирії
Фото: Василь Грицак (academy.ssu.gov.ua)

В СБУ заявили, що московська філія "Вега Стратеджик Сервісес" в 2014 році використовувалась спецслужбами РФ

Служба безпеки України спростувала інформацію про існування української ПВК "Вега" в Сирії. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

В СБУ заявили, що публікація розслідування групи Conflict Intelligence Team (CIT) про ПВК "Вега" стала відповіддю російських спецслужб на брифінги СБУ про злочини "ПВК "Вагнера" в Україні, Сирії, Судані і ЦАР.

"По-перше, функціонування будь-яких приватних військових компаній не передбачено законодавством України. ТОВ "Вега Стратеджик Сервісес" було дійсно зареєстроване в Миколаєві в 2011 році громадянином України Смоліним А. А., але воно не має ніякого відношення до "приватних військових компаній". Сфера діяльності зазначеного ТОВ пов'язана з роботою приватних охоронних фірм і супутніх послуг. у 2013 році зазначена компанія фактично припинила свою роботу в Україні після виїзду Смоліна в РФ", - відзначив Василь Грицак.

В СБУ заявили, що московська філія "Вега Стратеджик Сервісес" в 2014 році "активно використовувалась співробітниками спецслужб РФ як структура прикриття для вербування російських найманців для участі в бойових діях в Україні".

Нагадаємо, у розслідуванні групи Conflict Intelligence Team говорилося, що на території Сирії з літа 2018 року діє російсько-українська приватна військова компанія (ПВК) "Вега". Розслідувачі вважають, що ПВК діє на стороні сирійського президента Башара Асада. Однак на відміну від російської "ПВК Вагнера", "Вега" була помічена лише в тренуваннях бійців.

Нагадаємо, раніше командувач силами США в Африці генерал Томас Вальдхаузер висловив побоювання у зв'язку з присутністю РФ на африканському континенті, у тому числі через приватні військові компанії

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