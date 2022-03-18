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СБУ опровергла фейк от Минобороны России о заминировании больницы в Днепре

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Пятница 18 марта 2022 20:55
СБУ опровергла фейк от Минобороны России о заминировании больницы в Днепре Фото: СБУ опровергло фейк от Минобороны России о заминировании больницы в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация очередной раз прибегает к распространению фейков среди своего населения. В Минобороны страны заявили о, якобы, заминировании одного из корпусов городской больницы в Днепре, который планируют взорвать сотрудники СБУ, когда над городом будет пролетать самолет оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На самом деле реагировать на этот бред нет смысла. Такие заявления могут быть разве что объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов", - пишет пресс-служба.

Все попытки России переложить ответственность за свое кровавое коварство на украинских защитников - обречены на провал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты прибегают к распространению фейков о заминировании на предприятиях "Запорожсталь" и "Запорожкокс", чтобы сорвать эвакуацию из Мариуполя в Запорожье.

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