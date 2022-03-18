СБУ опровергла фейк от Минобороны России о заминировании больницы в Днепре

Фото: СБУ опровергло фейк от Минобороны России о заминировании больницы в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российская Федерация очередной раз прибегает к распространению фейков среди своего населения. В Минобороны страны заявили о, якобы, заминировании одного из корпусов городской больницы в Днепре, который планируют взорвать сотрудники СБУ, когда над городом будет пролетать самолет оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На самом деле реагировать на этот бред нет смысла. Такие заявления могут быть разве что объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов", - пишет пресс-служба. Все попытки России переложить ответственность за свое кровавое коварство на украинских защитников - обречены на провал.