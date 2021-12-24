СБУ говорит, что не открывала дело против нардепа Шевченко

Следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовные производства в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Он ранее говорил, что на него завели дело за государственную измену.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, в СБУ отметили, что не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса.
"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в начале этой недели о подозрении в государственной измене сообщили Петру Порошенко.