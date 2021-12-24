UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ говорит, что не открывала дело против нардепа Шевченко

Автор: Иванна Шовкун

Следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовные производства в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Он ранее говорил, что на него завели дело за государственную измену.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в СБУ отметили, что не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса.

"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале этой недели о подозрении в государственной измене сообщили Петру Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины