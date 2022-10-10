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СБУ оголосила в розшук Медведєва

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації (Facebook)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України оголосила у розшук заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на базу даних МВС.

"Україна звинувачує Медведєва за ст. 110 ч.2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади)", - зазначається на сайті МВС.

Відповідно до ст. 110 ч.2 Медведєву загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років в'язниці.

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