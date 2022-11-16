СБУ оголосила у розшук Кадирова

Голову Чечні Рамзана Кадирова було оголошено в розшук Службою безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу даних СБУ.
За даними Служби безпеки, Кадиров вважається "особою, яка переховується від органів досудового розслідування".
При цьому його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.
Нагадаємо, раніше Кадиров закликав застосувати проти України "малопотужну ядерну зброю" після розгрому російських військ у Лимані.
Також ми писали, що, за словами Кадирова, його солдати не залишать територію України навіть у разі, якщо так звану спецоперацію буде вирішено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.