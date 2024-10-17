СБУ оголосила підозру російському генералу, який хотів захопити Київ за три дні

На початку повномасштабної війни Селівьорстов, колишній командир 106-ї повітряно-десантної дивізії РФ, командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку.

За російським планом, 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього міста. Інше угруповання військ зі складу дивізії генерала мало захопити Вишневе, ще одне місто під Києвом.

Росіяни хотіли закріпитися і створити плацдарм для наступу на Київ. Втім, українські захисники зірвали плани ворога і знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель.

Захисники знищили штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував російський генерал разом з усім командним складом його дивізії. Селівьорстов та його заступники отримали тяжкі поранення, після чого було віддано наказ на відступ.

Російському генералу заочно оголосили підозру ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).