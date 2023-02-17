СБУ оголосила підозру російським суддям, які "узаконили" анексію територій України

Україна оголосила підозру суддям Конституційного суду Росії, які підтримали анексію окупованих територій і визнали законним їх так зване "приєднання" до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

СБУ зазначає, що 2 жовтня Конституційний суд РФ визнав законними договори про "приєднання" до Росії тимчасово окупованих територій України. Судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих "ЛНР" та "ДНР", а також окупованих частин Запорізької і Херсонської областей.

Керівництво Росії використало цей висновок як формальний етап в анексії захоплених районів України.

На той момент російський КС складався з 10 суддів, включно з очільником. Їм оголосили підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 ККУ (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України). Суддям загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру главі російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову, який займається запровадженням так званої "рубльової зони" на тимчасово окупованих територіях України.

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