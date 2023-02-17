ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ объявила подозрение российским судьям, "узаконившим" аннексию территорий Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 17 февраля 2023 12:21
СБУ объявила подозрение российским судьям, "узаконившим" аннексию территорий Украины Фото: судьям КС России объявили подозрение за помощь в аннексии территорий Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина объявила подозрение судьям Конституционного суда России, которые поддержали аннексию оккупированных территорий и признали законным их так называемое "присоединение" к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что 2 октября Конституционный суд РФ признал законными договоры о "присоединении" к России временно оккупированных территорий Украины. Судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Руководство России использовало этот вывод как формальный этап в аннексии захваченных районов Украины.

На тот момент российский КС состоял из 10 судей, включая руководителя. Им объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 УК (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Судьям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову, занимающемуся введением так называемой "рублевой зоны" на временно оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Конституционный суд РФ
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен