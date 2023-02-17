СБУ объявила подозрение российским судьям, "узаконившим" аннексию территорий Украины

Украина объявила подозрение судьям Конституционного суда России, которые поддержали аннексию оккупированных территорий и признали законным их так называемое "присоединение" к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что 2 октября Конституционный суд РФ признал законными договоры о "присоединении" к России временно оккупированных территорий Украины. Судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Руководство России использовало этот вывод как формальный этап в аннексии захваченных районов Украины.

На тот момент российский КС состоял из 10 судей, включая руководителя. Им объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 УК (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Судьям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову, занимающемуся введением так называемой "рублевой зоны" на временно оккупированных территориях Украины.

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