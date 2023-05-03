СБУ оголосила підозру голові "фонду" Кадирова на окупованій частині Луганської області

"Фігуранткою є Дар’я Божко - очільниця регіонального "осередку" російської організації "волонтери Ахмата". Це об’єднання створено за вказівкою Кадирова для популяризації підпорядкованих йому збройних формувань та поширення кремлівського режиму в тимчасово окупованих регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Божко займалась організацією культурно-масових заходів у Рубіжному. Після захоплення міста вона підтримала загарбників, серед яких було угруповання "кадирівців", і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

"Під прикриттям роздачі "гуманітарної допомоги" від імені окупаційного "фонду" Кадирова фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. До пропагандистських заходів залучала місцевих підлітків, яких змушувала зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку Кремлівського режиму", - пояснили в СБУ.

Вона регулярно виступала в ефірах російських медіа, де вихваляла військово-політичне керівництво РФ і ватажків окупаційних підрозділів "Ахмат". Їй заочно повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною військову агресію РФ проти України.