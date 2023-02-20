СБУ оголосила підозру главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату

Главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату оголосили підозру за розпалювання ворожнечі. Під його керівництвом у мережі та серед вірян поширювали пропаганду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
СБУ встановила, що митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів, вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян.
Також під його керівництвом на сайті єпархії розміщували пропагандистські матеріали з російських сайтів, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У цих матеріалах представники РПЦ популяризували кремлівський режим.
Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщеннях єпархії СБУ виявила:
Керівнику Черкаської єпархії оголосили підозру за ст. 161 ККУ. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Фото: СБУ оголосила підозру главі УПЦ МП у Черкасах (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посилив санкції проти намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та низки інших священнослужителів.
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