UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ оголосила підозру главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату

Фото: СБУ оголосила підозру главі УПЦ МП у Черкасах (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату оголосили підозру за розпалювання ворожнечі. Під його керівництвом у мережі та серед вірян поширювали пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ встановила, що митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів, вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян.

Також під його керівництвом на сайті єпархії розміщували пропагандистські матеріали з російських сайтів, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У цих матеріалах представники РПЦ популяризували кремлівський режим.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщеннях єпархії СБУ виявила:

  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони;
  • мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;
  • друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Керівнику Черкаської єпархії оголосили підозру за ст. 161 ККУ. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Фото: СБУ оголосила підозру главі УПЦ МП у Черкасах (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посилив санкції проти намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та низки інших священнослужителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниУПЦ МП