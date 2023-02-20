СБУ оголосила підозру главі Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату

СБУ встановила, що митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів, вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян.

Також під його керівництвом на сайті єпархії розміщували пропагандистські матеріали з російських сайтів, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У цих матеріалах представники РПЦ популяризували кремлівський режим.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщеннях єпархії СБУ виявила:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;

друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Керівнику Черкаської єпархії оголосили підозру за ст. 161 ККУ. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Фото: СБУ оголосила підозру главі УПЦ МП у Черкасах (ssu.gov.ua)