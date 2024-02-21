СБУ оголосила підозри окупантам, які вивозили автомобілі з-під Києва до Білорусі

Правоохоронці оголосили підозри двом росіянам, які під час окупації частини Київської області вивозили автомобілі на територію Білорусі.

Росіянин, який вірив в окупацію Києва

У лютому-березні 2022 року у складі 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ командир інженерно-технічного взводу 21 окремої мотострілецької бригади старший лейтенант Іван Євдошенко брав участь у захопленні населених пунктів Броварського району Київської області.

Серед іншого, він організовував там масові репресії проти місцевих жителів. Так, у селі Богданівка разом із військовослужбовцями російської армії, росіянин проводив "фільтраційні заходи" для залякування місцевих жителів.

Увійшовши до підвального приміщення одного з будинків, окупант наказав усім присутнім чоловікам піднятися на другий поверх і "вишикуватися" для перевірки телефонів.

Фото: Окупанти (facebook.com/ssu.kyiv)

Піднімаючись сходами, військовий злочинець почув слова одного з чоловіків, який сказав, що краще було б залишитися в Києві. На це Євдошенко впевнено відповів, що за кілька днів Київ буде окупований Збройними силами РФ.

"Побачивши посмішку на обличчі українця, окупант наставив заряджену автоматичну зброю в груди чоловіка і наказав іти в поле для розстрілу. Від смерті нашого співвітчизника врятував його батько, який відвернув увагу озброєного ката", - пише СБУ.

Окупант, який вивозив автомобілі в Білорусь

Ще одним військовим злочинцем виявився 35-річний спецпризначенець Росгвардії Расул Едієв. У березні 2022 року озброєний окупант, погрожуючи вбивством, відбирав автомобілі в жителів окупованого тоді села Катюжанка Вишгородського району.

Російські військові "віддавали перевагу" позашляховикам. Намагаючись завести двигун одного з них, фігурант разом з іншим військовим РФ потрапив на кадри відеореєстратора.

Надалі в колоні військової техніки окупанти вивезли викрадені автівки на територію Білорусі.

Їм оголосили підозри

Слідчі заочно оголосили фігурантам про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки продовжує комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за вчинені воєнні злочини.

"Зловмисники ідентифіковані, надалі воєнні злочинці російської армії обов'язково будуть притягнуті до відповідальності", - пише СБУ.

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, близько сорока країн створили групу, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

Як раніше заявляли у Верховній раді, спеціальний трибунал може запрацювати вже у 2024 році.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.