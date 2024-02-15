СБУ оголосила нову підозру гауляйтеру Балаклії, йому загрожує довічне

Деталі справи

За даними слідства, у період з травня по вересень 2022 року фігурант добровільно обіймав посаду "в.о. начальника Балаклійського територіального управління військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області".

Щоб отримати цю фейкову посаду та підзаробити на цьому, він спеціально прибув до Балаклії з окупованої росіянами Горлівки Донецької області.

Чим саме займався зрадник

На цій посаді зрадник примусово "інтегрував" нормативно-правову базу регіону під "стандарти" російського законодавства. Зокрема, йдеться про "систему охорони здоров'я, освіти, культури, пенсійного забезпечення та соціального захисту населення".

Крім того, гауляйтер запровадив в окупованій Балаклії обіг російської валюти, узгоджував із представниками ЗС РФ дозволи на пересування громадян окупованими територіями, а також виконував інші вказівки та завдання окупантів.

Фото: Зрадник (facebook.com/ssu.kharkiv)

Також, він неодноразово виступав перед камерами центральних кремлівських телеканалів, поширюючи наративи російської пропаганди, спрямовані на дискредитацію української влади та Збройних сил України.

Разом із представниками російської окупаційної влади фігурант особисто здійснив незаконне підняття державного прапора РФ на флагштоку в центрі іншого окупованого росіянами міста - Ізюм.

Що йому загрожує

Під час деокупації регіону балаклійському гауляйтеру вдалося втекти на непідконтрольну територію України, де він наразі переховується від українського правосуддя.

У серпні 2022 року, коли Балаклія ще була окупована російськими загарбниками, слідчі СБУ оголосили зловмиснику підозру в колабораційній діяльності.

На підставі зібраних додаткових доказів слідчі заочно повідомили йому про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність.

За такі злочини винному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

СБУ полює на зрадників і поплічників Росії

Сьогодні стало відомо, що російському олігарху Олегу Дерипасці оголосили підозру у фінансуванні війни. Топ-менеджерів компанії, яка належала росіянину, затримали.

Також у Миколаєві затримали ворожого шпигуна. Він хотів "злити" Ірану та Росії українські технології у сфері військового кораблебудування.