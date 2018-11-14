СБУ обыскивает винницкую IT-компанию

Фото: компания (Letyshops.com))

Обыски проходят одновременно в офисе компании и в квартире директора и собственника компании

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в винницкой IT-компании Letyshops. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ain.

Как сообщает винницкая IT-ассоциация, обыски проходят одновременно в офисе компании и в квартире директора и собственника компании. В частности, сотрудники киевского СБУ проводят следственные действия по решению Печерского суда города Киева.

Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире.

"Представителей правоохранительных органов в квартиру не впускают, адвоката впустили”, - сообщили в ассоциации.

По словам главы Винницкой IT-ассоциации, адвоката к владельцу компании пустили только после вызова полиции.

"Понятых не было, свидетелей не было, когда вызвали полицию, сотрудники СБУ предоставили им документы, на основании которых производится обыск, но адвокатам их не показали", - говорит он, добавив, что деятельность компании полностью остановлена и причин для обыска не называют.

Напомним, ранее ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в компании по онлайн-кредитованию Moneyveo.