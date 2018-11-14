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СБУ обшукує вінницьку IT-компанію

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 16:35
СБУ обшукує вінницьку IT-компанію
Фото: компанія (Letyshops.com)

Обшуки проходять одночасно в офісі компанії і в квартирі директора і власника компанії

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки у вінницькій IT-компанії Letyshops. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ain.

Як повідомляє вінницька IT-асоціація, обшуки проходять одночасно в офісі компанії і в квартирі директора і власника компанії. Зокрема, співробітники київського СБУ проводять слідчі дії за рішенням Печерського суду міста Києва.

Представники СБУ закрили директора і власника Letyshops Ігоря Гнатовского у його ж квартирі особистої.

"Представників правоохоронних органів в квартиру не впускають, адвоката впустили", - повідомили в асоціації.

За словами голови Вінницької IT-асоціації, адвоката до власника компанії пустили тільки після виклику поліції.

"Понятих не було, свідків не було, коли викликали поліцію, співробітники СБУ надали їм документи, на підставі яких проводиться обшук, але адвокатам їх не показали", - говорить він, додавши, що діяльність компанії повністю зупинена і причин для обшуку не називають.

https://www.youtube.com/watch?v=_B1_gRmRMtM

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України провели обшуки в компанії онлайн-кредитування Moneyveo.

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